Concerto di fine anno al Verdi dedicato a monsignor Luciano Padovese

PORDENONE. E’ stato dedicato a monsignor Luciano Padovese, storico direttore della Casa dello studente di Pordenone scomparso lo scorso 20 dicembre, il concerto di fine anno al teatro Verdi della città del Noncello.

Sul palco la Kharkiv Philamonic Orchestra, diretta da Yuri Yanko con Danilo Squitieri al violoncello.

Nel presentare l’evento, qualche giorno fa in videoconferenza, il direttore aveva ricordato come i musicisti avesso dovuto provare per questa esibizione nelle pause tra un bombardamento e l’altro e come uno di loro, il primo fagotto, avesse dovuto partire per il fronte.

«Non riusciamo a comprendere le ragioni di questa guerra – aveva dichiarato Yanko – ma sappiamo una cosa: noi vinceremo, perché vogliamo essere liberi e indipendenti come siamo sempre stati e non sottostare alla Russia. Noi dobbiamo vincere e crediamo in questo».

Molto numeroso il pubblico in platea e nelle gallerie, per una esibizione pregevole e ricca di significati che hanno travalicato la musica.