Pordenone

Domenica 1 gennaio l’addio a Lorenzo, investito e ucciso a 28 anni a fine turno in ospedale

Alle 15 a Piazzano di Atessa, in Abruzzo, il rito funebre per l’operatore socio sanitario. La madre: «A Pordenone si trovava bene». Indagine per omicidio stradale