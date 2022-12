Fiamme nella palazzina che ospita una comunità per ragazzi: un morto e due feriti, uno è grave

Una persona è morta, nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 dicembre, in un incendio divampato in una palazzina a Santa Caterina, a Pasian di Prato, dove è ospite una comunità per ragazzi. Altre due persone sono rimaste gravemente intossicate.

Il rogo è divampato dal primo o secondo piano e poi si è esteso fino al tetto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Sono state inviate due ambulanze provenienti da Udine e una automedica sempre proveniente da Udine. Le persone ferite per ustioni sono un minorenne, un ragazzo di 16 anni, trasportato poi in volo al centro grandi ustionati di Verona in gravi condizioni.

Una seconda persona, un adulto, ha riportato ustioni in diverse parti del corpo ed è meno grave. È stato trasportato all'ospedale di Udine.

(notizia in aggiornamento)