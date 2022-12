La testimonianza

Il presidente della coop che gestisce la comunità dei ragazzi. «Dopo il rogo abbiamo cercato di calmarli perché erano sotto choc»

Michele Lisco, responsabile della cooperativa Aedis che gestisce la struttura di accoglienza per minori a Pasian di Prato, in cui ha perso la vita in un incendio un ragazzo di 17 anni, ripercorre gli attimi vissuti nella notte tra venerdì 30 e sabato 31

Viviana Zamarian