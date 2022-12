Il sindaco di Pordenone in Questura per gli auguri via radio ai poliziotti di pattuglia

PORDENONE. A volte basta poco. Un pensiero, un’iniziativa che sappia regalare emozioni. Lo è stata quella del sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, che dopo aver partecipato al Te Deum in duomo, poco dopo le 19 di sabato 31 dicembre ha portato via radio gli auguri e il grazie della città ai poliziotti di pattuglia nelle volanti. Un sentimento naturalmente da estendere col pensiero a tutti gli altri esponenti delle forze dell’ordine e delle categorie di turno la notte di Capodanno.

Ciriani è stato ricevuto dal questore di Pordenone Luca Carocci, dal vicequestore vicario Sandro De Angelis, dal capo di gabinetto Massimo Olivotto (già comandante della polizia locale proprio di Pordenone) e dal personale di turno in Questura.

Gli è stato fatto dono del calendario 2023 della polizia di Stato e poi, via radio, il sindaco ha fatto arrivare il messaggio speciale da parte della città.

Presentato, sempre via radio, dal questore Carocci, che ha definito la sua iniziativa «un regalo», Ciriani ha espresso «gratitudine, stima e riconoscenza per il lavoro che fate, soprattutto oggi, quando molte famiglie stanno insieme a divertirsi mentre voi siete impegnati. Quindi a voi e al personale tutto della polizia di Stato un grande abbraccio e grazie per il vostro lavoro. Tanti auguri, di cuore, di buon 2023».

Un grazie, una volta tanto, in mezzo alle oltre 40 chiamate di soccorso quotidiane (media giornaliera comunicata proprio 24 ore prima) ci è stato proprio bene, prima del trasferimento in piazza XX Settembre e della festa in musica con la città.