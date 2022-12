Il vescovo di Pordenone in vista della Giornata mondiale della pace: «Tacciano le armi e parlino i cuori»

PORDENONE. Ancora addolorato per la morte del papa emerito Benedetto XVI, dalla Thailandia, dove si trova in visita ai missionari Fidei Donum del Triveneto, il vescovo Giuseppe Pellegrini, in occasione della cinquantaseiesima Giornata Mondiale della Pace, ha invitati i fedeli «a vigilare, senza rinchiuderci nella paura, nel dolore o nella rassegnazione, ma, come le sentinelle, ad accogliere le prime luci dell’alba».

A proposito della guerra in Ucraina, monsignor Pellegrini ha dichiarato: «E’ da quasi un anno che conviviamo con questa tragedia e l’umanità e i "potenti" della terra non hanno ancora capito che la guerra non si può fermare con le armi, ma con l’amore, con un cuore nuovo. “Solo la Pace - scrive papa Francesco - che nasce dall’amore fraterno e disinteressato, può aiutarci a superare le crisi personali, sociali e mondiali”. C’è un unico vaccino che può sconfiggere la guerra, che non è quello di nuove o più potenti armi, ma che nasce dal di dentro, dal cuore umano: l’amore!».

«Se si vuole veramente costruire la pace, e ne sono fermamente convinto – ha proseguito il presule – è necessario convertire i nostri cuori e, con coraggio e determinazione, assumere lo stile di vita di Gesù che ci ha amati e ha donato tutto se stesso per noi. E’ l’amore che si fa ascolto, dialogo, fraternità e condivisione. Nella preghiera chiediamo al Signore il dono della Pace. Buon anno 2023».

Intanto in queste ore l’ufficio pellegrinaggi della diocesi di Concordia Pordenone sta predisponendo i pullman per partecipare, giovedì 5 gennaio alle 9.30 in piazza San Pietro, ai funerali del papa emerito Benedetto XVI, celebrati da papa Francesco. Chi fosse interessato può telefonare al numero 0434221211.