«Il Papa nella nostra terra»: le pagine del 2011 che raccontarono l’arrivo di Ratzinger ad Aquileia

«Con dolore informo che il Papa Emerito Benedetto XVI è deceduto sabato 31 dicembre, alle 9.34, nel monastero Mater Ecclesiae in Vaticano». Questo l’annuncio del direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.

É morto il Papa emerito Benedetto XVI, fu il primo in epoca moderna a rinunciare al pontificato 31 Dicembre 2022 Mondo cristiano in lutto

Ratzinger venne in Friuli nel 2011 e fece visita alla Basilica di Aquileia. Scortato per 18 chilometri con la papamobile dall’aeroporto di Ronchi dei Legionari, parlò agli oltre 40 mila fedeli che si erano radunati per il suo arrivo. Il primo salutò fu in friulano: «Il Signór us benedissi e us dedi pâs e prosperitât» (Qui il racconto).

Riproduciamo qui di seguito i pdf con le pagine della visita del Papa emerito. Era il 7 maggio del 2011.