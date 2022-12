Si scontrano cinque auto, feriti un uomo e un bambino

Due persone, un adulto e un bambino, sono state soccorse nel pomeriggio di sabato 31 dicembre per le ferite riportate in un incidente stradale che ha coinvolto cinque auto a Pradamano, all'altezza del sottopasso in via Pertini.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, attivate dagli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, i veicoli si sono scontrati.

Immediata la chiamata di aiuto al Numero unico di emergenza Nue112 Fvg: gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto due ambulanze provenienti da Udine e l'elisoccorso.

Due le persone che sono state trasportate all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con le ambulanze.

Per loro il rientro è in codice giallo, per un trauma grave a una gamba e per un trauma facciale: si tratta – come anticipato – di un adulto e di un bambino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.