Incendio nella comunità, la responsabile della struttura: "C'era una nuvola nera di fumo, i ragazzi urlavano"

"Abbiamo sentito delle urla dei ragazzi a certo punto della notte - racconta Lucrezia Lisco, che assieme al padre Michele è responsabile della comunità dove è divampato un incendio nella notte fra il 30 e il 31 dicembre e che risiede in uno degli appartamenti vicini a quello in cui si trovavano i ragazzi -. Siamo usciti io e il mio compagno ed era tutto pieno di fumo. Continuavo a sentire le urla dei ragazzi e non riuscivamo ad aiutarli. Alcuni si sono buttati dalle finestre. Siamo sconvolti, non sappiamo come sia potuto accadere".

