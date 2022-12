Incendio nella comunità, muore ragazzo di 17 anni: ecco cosa è successo

Un ragazzo è morto e altri due sono rimasti intossicati in un incendio divampato, nella notte fra venerdì 30 e sabato 31 dicembre, in una comunità per giovani a Santa Caterina di Pasian di Prato. La vittima è cittadino albanese di 17 anni. Uno dei due feriti, un ragazzo di 16 anni, è stato trasportato in volo al centro grandi ustionati di Verona. Le sue condizioni sono molto gravi (videoproduzioni Petrussi, a cura di Viviana Zamarian).

01:12