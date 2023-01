Malori, incendi, risse e incidenti: 900 chiamate al 112 nella notte di Capodanno

Quasi 900 chiamate di emergenza nella notte di capodanno, una cinquantina legate all'abuso di alcol. Per la precisione il servizio del Nue112 Fvg dalle 21 del 31 dicembre alle 6 di oggi primo gennaio 2023 ha risposto in tutto a 876 chiamate.

L'incremento registrato rispetto allo scorso anno è stato quindi del +4,41%. Nel 2021, infatti, le chiamate erano state 839.

La natura delle chiamate è stata prevalentemente per le forze dell’ordine: la somma infatti fra Carabinieri e Polizia di Stato (279 chiamate) supera anche il carico di lavoro dell’emergenza sanitaria. Moltissime le segnalazioni ricevute di cittadini che si lamentavano perlopiù della presenza di utilizzo di *fuochi pirotecnici* nelle città ove le ordinanze sindacali ne proibivano l’utilizzo. Non sono mancate le segnalazioni per risse e fatti violenti che coinvolgevano nutriti gruppi di persone (nessuno grave).

A Trieste è stato "divelto" e lanciato in piazza un defibrillatore. Registrati, come detto, diversi malori per abuso di sostanze alcoliche una cinquantina in tutto il Fvg, nessuno grave sotto il profilo sanitario. Dalla mezzanotte alle 7.15 del primo gennaio 2023, le chiamate gestite dalla sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria sono state 288.

Un uomo di circa 50 anni di età è stato soccorso intorno alle 2 per la ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto a Pozzo di Codroipo, in via San Rocco.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine (attivati dagli infermieri della sala operativa della Sores i Carabinieri) ha perso il controllo della vettura che è andata a schiantarsi contro un albero. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi. Sul posto è intervenuto l'equipaggio di una ambulanza proveniente da Codroipo e l'elisoccorso.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo con l'ambulanza con l'equipe dell'elisoccorso a bordo. Ambulanza in azione anche a Godia, in via La Spezia dove un giovane di circa 20 anni di età ha perso il controllo della vettura che stava conducendo ed è finito in un campo a bordo strada.

Nessun altro mezzo coinvolto. Gli infermieri della Sores hanno invitato sul posto l'equipaggio di una ambulanza che poi lo ha assistito e trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con lesioni lievi. Decine infine le chiamate ai Vigili del Fuoco per incendi dolosi scoppiati all’interno dei cassonetti delle immondizie.