Incendio Pasian di Prato, la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni personali

La Procura di Udine ha aperto un fascicolo per incendio e omicidio colposo e lesioni personali dopo l’incendio scoppiato a Santa Caterina, all’interno della struttura per minori non accompagnati gestita dalla cooperativa Aedis in cui ha perso la vita Ledjan Imeraj, 17 anni, albanese arrivato due anni fa a Trieste non accompagnato. Lo ha reso noto il procuratore di Udine, Massimo Lia.

Le urla dei ragazzi che scappano, il tetto avvolto dalle fiamme, il fumo: la testimonianza di chi ha visto l’incendio a Pasian di Prato Viviana Zamarian 01 Gennaio 2023 la tragedia di san silvestroViviana Zamarian

«Nella mattinata odierna – ha spiegato il procuratore – sono arrivate le prime informative. Il sostituto procuratore e la polizia giudiziaria sono al lavoro. Le indagini sono ancora in pieno svolgimento».

Le testimonianze dei vicini

I vicini che abitano negli altri appartamenti – sei in tutto di cui due che sono stati uniti per accogliere i minori – domenica mattina guardavano i vigili del fuoco al lavoro mentre mettevano in sicurezza lo stabile. Nell’aria ancora un forte odore di bruciato. «Siamo fuori da quando è scoppiato l’incendio – racconta Giulia Menis –. Ho sentito le urla dei ragazzi e quando sono uscita dalla porta sul pianerottolo c’era già una nube di fumo»

. E così anche gli altri residenti che raccontano dell’arrivo delle sirene, della paura, dell’angoscia, della fuga dalle loro case. «Mi sono preoccupato quando ho sentito le sirene dei mezzi di soccorso – afferma Mario Zuliani –. Non avevo avvertito odore di bruciato. Poi sono uscito e ho visto il tetto dello stabile completamente avvolto dalle fiamme».

LE TESTIMONIANZE

L’incontro del Prefetto

Nella mattinata di lunedì 2 gennaio, nella sede della Prefettura di Udine, si è svolta una riunione tecnica alla quale hanno preso parte i rappresentati delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, il sindaco di Pasian di Prato, Andrea Pozzo, l’assessore Barillari per il Comune di Udine e due dirigenti della Regione, che hanno presentato il nuovo regolamento per la gestione delle strutture di accoglienza per i minori non accompagnati.

«Questo regolamento – le parole del prefetto di Udine, Massimo Marchesiello – andrà a normare le diverse tipologie di strutture per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Nel documento si parla anche di quanti operatori preposti alla presa in carico dei minori devono essere previsti per ciascuna di queste strutture. Giovedì 5 gennaio, al mattino, ci sarà un altro tavolo con i sindaci del territorio proprio per illustrare questo documento».