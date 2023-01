Maxi-furto alla Freud: rubati attrezzi e macchinari per 190 mila euro

COLLOREDO DI MONTE ALBANO. Maxi furto all’azienda Freud a Colloredo di Monte Albano. I malviventi sono entrati in azione tra il 24 e il 26 dicembre: hanno fatto razzia di utensili e di macchinari utilizzati per la lavorazione del legno.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti non risulterebbero esserci dei segni di effrazione. Nella giornata di lunedì 2 gennaio il titolare ha sporto denuncia ai carabinieri che hanno subito avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’accaduto.

Informato del fatto, il sindaco Luca Ovan si è detto dispiaciuto per quanto accaduto. “Dispiace che fatti simili – ha dichiarato – accadano in comunità piccola come le nostre. Ho massima fiducia nelle forze dell’ordine che ora svolgeranno tutte le indagini necessarie per risalire all’autore del furto”.