Cadono sulle piste da sci, feriti un uomo e una donna

Un uomo è rimasto ferito nella tarda mattinata di martedì 3 gennaio a seguito di una caduta sulle piste di sci, pista Di Prampero, nel comprensorio del Tarvisiano.

Dopo una chiamata di aiuto giunta al Nue112, gli operatori della centrale di primo livello hanno trasferito la telefonata alla sala operativa della Sores.

Gli infermieri hanno inviato sul posto l'elisoccorso. L'uomo è stato preso in carico dall'equipe sanitaria e trasportato in volo, in codice giallo, al Santa Maria della Misericordia di Udine. Ha riportato un trauma facciale. Sul posto il soccorso piste.

E una donna di circa 50 anni è stata soccorsa dopo essere caduta sulle piste di sci di Sappada. La donna, che ha riportato una grave lesione a un braccio, è stata trasportata con l'ambulanza all'ospedale di Tolmezzo in codice giallo.