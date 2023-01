Due indagati per la morte del 17enne nell’incendio divampato nella comunità per ragazzi di Pasian di Prato

“In relazione ai fatti accaduti a Pasian di Prato, nella comunità per minori stranieri non accompagnati gestita dalla Cooperativa Aedis, l'Ufficio ha aperto un procedimento penale per i reati di incendio colposo, omicidio colposo e lesioni personali colpose plurime”.

Comincia così una nota diramata dalla Procura della Repubblica di Udine, a firma del procuratore Massimo Lia, in merito alle indagini sull’incendio che, nella notte di venerdì 30 e sabato 31 dicembre, ha causato la morte di Ledjan Imeraj, 17enne di origine albanese, e gravi ferite a un 16enne di nazionalità ghanese compagno di stanza della vittima.

"Dovendosi procedere ad accertamenti tecnici di natura irripetibile (autopsia sul corpo del minore deceduto e sopralluogo sull'immobile in sequestro) – rimarca la nota – sono stati iscritti nel registro degli indagati, quale atto dovuto al fine di garantire l'esercizio dei diritti della difesa, il legale rappresentante della Cooperativa Aedis e l'addetto alla vigilanza notturna sui minori presente all'interno della struttura al momento dell'incendio”.

Considerato, poi, che il fatto coinvolge minori stranieri, di quanto accaduto a Pasian di Prato sarà informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste per le eventuali valutazioni di competenza.

L'autopsia sul corpo del 17enne deceduto verrà effettuata il prima possibile a cura del professor Carlo Moreschi, già presente sul posto subito dopo il rogo.

“Sono attivamente in corso, e saranno ulteriormente sviluppati nei prossimi giorni, tutti gli accertamenti necessari al fine di ricostruire – precisa la Procura – l'esatta dinamica dei fatti, individuare la causa dell'incendio e verificare tutte le eventuali responsabilità in ordine a quanto accaduto”.