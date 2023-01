Morto Enea Costalonga, commercio e sport in lutto a Pordenone

PORDENONE. Mondo del commercio e dello sport in lutto per la morte di Enea Costalonga, deceduto in ospedale a 83 anni all’esito di una malattia.

A Pordenone gestì il punto vendita Conad in viale Venezia, supermercato aperto nel lontano 1965, fu presidente della Conad Alto Adriatico e, pionere delle pari opportunità, portò il calcio femminile, con la Friulvini, in serie A.

Cinquantadue gli anni passati dietro il banco del negozio di alimentari e i primi trenta senza fare ferie.

Enea Costalonga, pordenonese di nascita e commerciante storico per la città del Noncello, era in pensione dal 2006.

A 14 anni, terminate le medie, iniziò a fare il garzone alla cooperativa di Torre ed è là che imparò il mestiere. A 17 perse il padre e così decise, con i soldi lasciatigli dal genitore, di tentare di mettersi in proprio. Prese un negozio a San Foca di San Quirino dove rimase 5 anni («Fino ai 21 lo intestai alla mamma perché ero minorenne») e poi si spostò con la fidanzata Libera Ciprian, che divenne presto sua moglie, a Pordenone, in viale Venezia dove passò altri 42 anni di attività.

Gestiva l’attività nel commercio continuando a studiare, si diplomò ragioniere alla scuola serale e allo stesso tempo si dedicò al mondo del pallone.

«Non sono mai stato bravo a giocare però ho fatto l’arbitro per cinque anni – soleva dire –. Ma la soddisfazione più bella è stata fare il segretario della squadra di calcio femminile che ha regalato a Pordenone la serie A».

Tutto partì da una giocatrice di Pordenone che faceva parte della Nazionale e si era trasferita a Torino. Da lì la voglia di tentare qualcosa di nuovo. Con alcuni amici Enea mise su una squadra che in pochi anni raggiunse la serie A e riportò la giocatrice a casa. Giocò con la Friulvini per altri dieci anni. L’esperienza si concluse negli anni ’90 «perché non avevamo più sponsor e così abbiamo lasciato perdere».

Furono anni bellissimi per Costalonga, che girò gli stadi di tutta Italia scrivendo anche per i quotidiani.

Impegno e generosità sono state le caratteristiche che hanno accompagnato tutte le scelte di Costalonga e che lo portarono a ricevere l’onorificenza di Cavaliere e Grand’Ufficiale, attribuitagli dal presidente della Repubblica, Sandro Pertini.

Oltre all’attività alla Conad, Costalonga fu rappresentante della categoria degli alimentaristi che fa capo all’Ascom per 31 anni, otto mandati.

«Quando ho iniziato – ricordava – i negozi erano un punto di aggregazione sociale e trovavi di tutto. Dalla mortadella ai chiodi, proprio perché le famiglie compravano tutto nel piccolo negozio. Pian piano questo modo di vendere e comprare è completamente cambiato e anche noi abbiamo dovuto specializzarci, puntare sulla gastronomia, gli ortaggi di qualità, su prodotti difficili da trovare nei supermercati».

La selezione è stata una conseguenza inevitabile e lo è ancora sempre più oggi: chi vuole rimanere sul mercato deve specializzarsi. Dall’arrivo delle aperture domenicali alla liberalizzazione delle licenze, Costalonga ha attraversato, come commerciante e dirigente di categoria, le tante rivoluzioni burocratiche e non del sistema del commercio al dettaglio: l’introduzione del registratore di cassa e degli scontrini fiscali fino agli ultimi studi di settore, le normative in materia di sicurezza e rintracciabilità del prodotto, l’istituzione dell’Irap, l’eliminazione della tara merce, l’introduzione dei sacchetti biodegradabili.

Il figlio Guido prese a lavorare sempre nel commercio ma nel ramo amministrativo e poi nelle cooperazione e nelle cantine sociali. Ad aiutare Enea in negozio, negli anni, furono la madre e la moglie. Una volta in pensione, Costalonga girò il mondo e continuò a dare consulenze nel suo settore, dedicandosi a famiglia e volontariato.

La famiglia non chiede fiori, ma eventuali donazioni all’associazione Le Petit Port, facente riferimento al reparto di pediatria dell’ospedale Santa Maria degli Angeli.

Senza di lui, oggi, Pordenone è più povera.