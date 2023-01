Brugnera, incendio sul tetto di una casa: l'intervento dei vigili del fuoco

Intervento in forze dei vigili del fuoco nella serata di lunedì 2 gennaio per un incendio divampato sul tetto di un’abitazione a Brugnera in via Santissima Trinità. In casa c’erano tre persone – nessuna è rimasta ferita o intossicata – che hanno allertato i pompieri, i quali hanno operato con quattro autopompe e un’autoscala, calandosi dall’alto e praticando un ampio foro sul tetto per poter raggiungere le fiamme e domarle con gli idranti (videoproduzioni Petrussi).

01:54