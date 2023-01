Intossicato dai fumi di un principio d’incendio mentre lavora sul tetto di un capannone

SAN QUIRINO. Un uomo di circa 50 anni è rimasto intossicato nel pomeriggio di giovedì 5 gennaio, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco del Friuli occidentale e da parte delle forze dell'ordine attivate dagli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Sul posto i anche carabinieri della Compagnia di Sacile.

L'uomo si trovava sulla sommità di un capannone, a San Quirino, per svolgere alcuni interventi. Improvvisamente una fiammata ha innescato un principio di incendio e l'uomo ha respirato i fumi della combustione, rimanendo intossicato.

Immediata la chiamata al Numero unico di emergenza del Friuli Venezia Giulia, il Nue112: gli operatori di questa sala di primo livello anno transitato la telefonata agli infermieri della Sores che hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e quello di una automedica provenienti da Pordenone.

L'uomo è stato soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.