VENERDì 6

Messa del tallero e Rito dello spadone, a Gemona e Cividale la tradizione si rinnova

Nella cittadina collinare la celebrazione accomuna il potere politico e quello religioso. In quella ducale ci saranno la liturgia in duomo e la rievocazione storica in centro

Lucia Aviani - Piero Cargnelutti