Scontro frontale tra auto sulla ex provinciale 49, due feriti

Due persone sono rimaste ferite, nella mattinata di giovedì 5 gennaio, in un incidente frontale tra due automobili accaduto a Pagnacco, lungo la ex strada provinciale 49, all'altezza dell'intersezione con via Zorutti.

I feriti sono stati soccorsi dagli equipaggi di due ambulanze e di una automedica provenienti da Udine inviati dagli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Due le persone rimaste ferite e trasportate con le ambulanze (una con infermiere a bordo e una con medico a bordo) all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Sul posto la polizia locale di Pagnacco per tutti i rilievi e la viabilità e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza.