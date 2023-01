“Suo figlio ha avuto un incidente”: finto avvocato truffa un’anziana e le ruba 11 mila euro

REMANZACCO. Una donna di 79 anni, di Remanzacco, è stata truffata da un finto avvocato che, con il raggiro dell’incidente accaduto al figlio, è riuscito a farsi consegnare denaro e contanti per un valore di 11 mila euro.

Il fatto è accaduto il primo pomeriggio di mercoledì 4 gennaio. L’anziana ha ricevuto una telefonata in cui il malvivente le comunicava che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente molto grave e aveva bisogno di soldi per evitare denunce.

Successivamente il finto professionista si è presentato alla porta della sua abitazione e le ha chiesto di consegnargli quanto era riuscita a recuperare per aiutare il figlio.

Una volta preso il bottino, si è poi dileguato in fretta senza lasciare traccia. Soltanto in un secondo momento la donna si è accorta di essere stata truffata e si è rivolta ai carabinieri per denunciare quanto era accaduto.

Le forze dell’ordine si raccomandano di porre assoluta attenzione riguardo a estemporanee richieste di denaro a domicilio e di diffidare da qualsiasi richiesta di contanti ricevuta telefonicamente da sedicenti avvocati o appartenenti alle forze dell’ordine, anche se prospettano situazioni gravi come incidenti, arresti o ricoveri ospedalieri con protagonisti figli o nipoti della vittima. —