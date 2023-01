Udine, ritorna la "Befana del Vigile": le immagini della rievocazione

Una ventina di Vespa anni ’40, ’50 e ’60 hanno parte alla rievocazione della “Befana del Vigile”. Una tradizione in auge in città e in molte altre parti d’Italia fini agli anni Settanta. Dopo il ritrovo in Primo Maggio il corteo di vespisti è partito alla volta di piazza Libertà. Qui i vespisti hanno donato panettoni e dolciumi agli agenti della polizia locale (anche loro in divisa dell’epoca) come segno di riconoscenza per il lavoro svolto sulle strade durante l’anno. L’organizzazione è stata curata dal Vespa Club Udine. Al termine i mezzi storici sono rimasti posteggiati in via Mercatovecchio, attirando l’attenzione dei tanti residenti e turisti in transito di Alessandro Cesare