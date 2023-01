Cade in pista sugli sci, trentenne soccorsa sullo Zoncolan

RAVASCLETTO. Una trentenne, originaria della Carnia, è stata soccorsa nel pomeriggio di venerdì 6 gennaio dopo essere caduta sugli sci sulla pista 3 in prossimità dell’albergo “Al Cocul”, sullo Zoncolan, a Ravascletto. Ha riportato un trauma cranico e facciale: il personale sanitario – intervenuto dopo una chiamata al numero unico di emergenza 112 - le ha prestato le prime cure sul posto, prima di trasferirla in codice giallo in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.



Sul luogo dell’incidente il servizio di Soccorso piste della Polizia di Stato.