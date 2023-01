Dalla Befana del vigile a quella sul campanile: tanti eventi epifanici a Pordenone

PORDENONE. Come da tradizione, anche quest’anno la Befana si è calata dal campanile in piazza San Marco, sotto la supervisione dei vigili del fuoco di Pordenone nel giorno dell’epifania. L’associazione Ruote del passato ha sfilato in città con le auto d’epoca per la sua “Befana benefica”.

Il Vespa club invece ha festeggiato la Befana del vigile con il suo allegro corteo, partendo da piazza XX Settembre. All’immaginario scientifico, tanti appuntamenti dedicati ai ragazzi.