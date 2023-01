Donna travolta da uno slittino a Sutrio, soccorso uno sciatore a Sella Nevea

Soccorsi sulla neve tra Sutrio e Chiusaforte. Per fortuna nessuno dei due infortuni ha avuto gravi conseguenze. Il primo intervento è stato fatto a Sutrio dove si è verificato un incidente al di fuori delle aree in cui si scia, su un terreno adiacente a un albergo, nella zona di via Monte Zoncolan, dove una donna è stata urtata da due ragazzini che erano a bordo di uno slittino. Nello scontro la donna – una friulana di 45 anni – è caduta e ha riportato un trauma cranico. Secondo una prima ricostruzione dell’episodio fatta dagli agenti del Soccorso piste della polizia di Stato, la 45enne non ha perso conoscenza. È stata soccorsa dal personale sanitario inviato da Sores, la Sala regionale per l’emergenza sanitaria che ha inviato sul posto anche l’elicottero. Poi la paziente è stata accompagnata in volo all’ospedale di Udine per tutte le cure e gli accertamenti necessari.

Un secondo intervento di soccorso è stato fatto aSella Nevea, in prossimità del rifugio Gilberti, sulle piste da sci, dove si è fatto male un uomo di circa 50 anni. Anche in questo caso sono intervenuti gli agenti del Soccorso piste delle polizia di Stato. Gli infermieri di Sores hanno inviato l’elisoccorso: l’equipe medica ha quindi preso in carico la persona – che aveva riportato un trauma alla testa – per poi accompagnarla al Santa Maria della Misericordia di Udine.

Dallo scorso anno chi utilizza le piste di sci alpino deve possedere un’assicurazione che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. PromoTurismoFvg dà la possibilità di acquistare con lo skipass. Si chiama Snowcare e costa tre euro al giorno.