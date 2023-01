Tradizioni

Il vecchio venerando interpreta il fuoco di Tarcento: «Sarà un anno difficile, ma migliore del 2022»

Il fumo del falò di Coia è andato verso l’alto, non a sud come dodici mesi fa. «L’inizio non sarà molto positivo, ma alla fine le cose si risolveranno»

Piero cargnelutti