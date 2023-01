Lotteria Italia, appuntamento con la fortuna: quanti sono e quando si estrarranno i biglietti vincenti

Venerdì 6 gennaio, la Befana come ogni anno porta il suo particolare appuntamento con la fortuna. Sono 83.600 i biglietti della Lotteria Italia venduti in Friuli Venezia Giulia per l'edizione 2022. Il dato reso noto dall'Agenzia Dogane e Monopoli, apprende Agipronews, registra una flessione del 2,5% rispetto allo scorso anno.

I biglietti in Friuli

Tra le province svetta Udine con 40.280 tagliandi staccati, in crescita del 9,3%. Segue poi Trieste con 18.480 biglietti e un calo dell'11,3%. Flessione più marcata a Gorizia (8.020, -16,1%), mentre Pordenone chiude a quota 16.820 (-8,8%). Il dato conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, dallo scorso anno, il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

La diretta Tv

Questa sera sarà Amadeus, nella puntata speciale de “I soliti ignoti”, a distribuire speranze e milioni. Tanti milioni. Il primo premio ne vale 5, il secondo 2, il terzo uno. E ancora due biglietti da 500.000 euro e venti da 50mila. Più 100 tagliandi del valore di 25mila euro. I biglietti verranno abbinati ai concorrenti della trasmissione: per l’estrazione del primo premio bisognerà attendere. Più o meno fino alla mezzanotte.

Regina delle vendite, anche per l'edizione 2023, è la regione Lazio. Degli oltre sei milioni di biglietti venduti in tutta Italia, uno su sei (1.118.190) è stato staccato proprio nelle varie province laziali, con una preferenza - ovviamente - per la città di Roma dove sono stati venduti in totale 871.430 biglietti. Nella classifica delle regioni considerate più fortunate dai giocatori ci sono la Lombardia (959.400 biglietti) e la Campania (583.840). In totale quest'anno i biglietti venduti sono stati 6.013.665, circa 400 mila in meno rispetto allo scorso anno quando il concorso aveva registrato un segnale di ripresa. Quest'anno c'è stata poi anche un'impennata della vendita dei biglietti online, una pratica sempre più diffusa anche per un concorso dalla tradizione storica. I tagliandi staccati in rete sono stati 101.445, circa 27mila in più rispetto allo scorso anno.