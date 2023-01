Pignarul Grant, il responso del Vecchio Venerando: «Il 2023 sarà ancora un anno difficile»

COIA DI TARCENTO. Il 2023 sarà ancora un anno difficile. «Ricordatevi di tenere il cuore saldo». È questo il responso del Vecchio Venerando al Pignarul Grant: è il primo anno, dopo lo stop per pandemia, con il pubblico presente a Coia di Tarcento.

Il fumo è salito dritto verso il cielo – senza una direzione – cosa che prevede un anno difficile ma in miglioramento rispetto al precedente. Anche le temperature cambieranno con un inverno freddo, specialmente a febbraio. L’invito del Vecchio Venerando, poi, resta quello di «restare uniti, anche di fronte alla guerra che è una scemenza delle persone. Che non hanno testa e intelligenza». Il Venerando ha parlato anche della pandemia che «non è passata perché è ancora nella testa della gente».

Gli altri riti epifanici

Latisana ha acceso la sua foghera per i bambini all’oratorio già nel primo pomeriggio. Ad Aprilia Marittima è stato accolto con grande calore l’arrivo della befana, per un pomeriggio all’insegna della beneficienza. «È stata infatti organizzata una raccolta fondi dall’Inter club, presieduto da Marco Mauro, in collaborazione con gli operatori di Aprilia Marittima, i cantieri e le marine e il Circolo nautico e lo Yachting club che sono stati offerti alla dottoressa Elisabetta Miorin, direttrice del reparto di Pediatria dell’ospedale di Latisana e Palmanova», ha spiegato il consigliere regionale Maddalena Spagnolo.

In migliaia in spiaggia a Lignano per il pignarûl: il fumo si dirige a nord, sarà un anno incerto Francesca Artico | Sara Del Sal 05 Gennaio 2023 le previsioniFrancesca Artico | Sara Del Sal

Responso confermato anche dal pignarûl allestito in spiaggia a Lignano, salutato da migliaia di presenti, raccoltisi nell’arenile davanti alla Terrazza a mare per assistere al tradizionale rito ripreso dopo due anni di stop a causa della pandemia. «Il fumo ha virato leggermente verso i monti – ha commentato il consigliere delegato al Turismo Massimo Brini –, lasciando così un velo di incertezza sull’interpretazione, anche se l’auspicio per l’anno appena cominciato poteva essere migliore».