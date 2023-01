Pensionato intossicato dal monossido in casa, soccorso e trasportato in ospedale

Un pensionato è stato soccorso, nel pomeriggio di sabato 7 gennaio, a seguito di una sospetta intossicazione da monossido di carbonio nella sua abitazione di Ovaro.

Ha accusato difficoltà a respirare ed è scattata la chiamata al Nue112. Puntuale il trasferimento alla centrale della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria che ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza.

Giunta nell'abitazione, l'equipe sanitaria, attraverso la strumentazione in dotazione, ha rilevato la presenza di gas monossido. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Tolmezzo in codice giallo per una sospetta intossicazione da monossido.

Gli infermieri della Sores hanno attivato per quanto di competenza i vigili del fuoco.