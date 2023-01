Pessotto ricorda Vialli prima di Juve-Udinese: “Sei stato una guida, sarai sempre con noi”

Prima del fischio d’inizio di Juventus-Udinese, secondo anticipo della 17 giornata di Serie A, il club bianconero ha voluto omaggiare Gianluca Vialli, ricordandolo con un pensiero attraverso le parole di Gianluca Pessotto, l’ex calciatore di Lignano e ora dirigente e suo ex compagno in maglia juventina.

Questo il toccante messaggio letto davanti a tutti lo stadio: «Ciao Luca, siamo sicuri che questa sera sei qui da qualche parte in mezzo a noi, siamo venuti qui in tanti per farti sapere che non ti dimenticheremo mai e non smetteremo mai di volerti bene, così come è stato dal primo giorno.

Sei stato una guida in campo e fuori, compagno di spogliatoio, di vittorie, capitano e amico. Nessuno potrà scordare la tua ironia, il tuo carisma, la tua tenacia. Nessuno scorderà le emozioni che ci hai regalato con le giocate e con i gol, ci mancheranno i tuoi sorrisi.

Qui allo stadio siamo tutti pronti ad abbracciarti come siamo stati sempre pronti ad esultare ad ogni tua prodezza. Ciao capitano fai buon viaggio, ti vogliamo bene».