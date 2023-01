"Suo figlio ha avuto un grave incidente. Se paga la cauzione può tornare libero", ma l’anziana sventa la truffa: “Non ho soldi”

Si è presentato alla sua porta fingendosi un rappresentante delle forze dell'ordine e le ha chiesto di consegnare tutto quello che aveva in casa in quel momento, soldi e gioielli.

"Suo figlio ha avuto un grave incidente. Se paga la cauzione può tornare libero", le ha detto il truffatore ma l'anziana ha risposto che in casa non aveva soldi e neppure gioielli e così il raggiro non è andato a buon fine.

Ennesimo tentativo di truffa ai danni di una donna di 77 anni. È successo attorno alle 12 di mercoledì 4 gennaio, a Faedis. L'anziana è stata prima contattata al telefono da una donna.

La truffatrice le ha spiegato che il figlio era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, in realtà mai avvenuto, e che per farlo tornare a casa era necessario versare una somma di denaro.

Poco dopo un complice, che si è finto un rappresentante delle forze dell’ordine, ha bussato alla porta della settantasettenne che, come detto, ha risposto di non avere nulla in casa. L'anziana ha subito denunciato l'accaduto ai carabinieri, che stanno svolgendo indagini.