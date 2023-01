Udine, la storia di 14 famiglie senza gas dal 9 dicembre

Senza gas dal 9 dicembre, per un guasto a una conduttura. Quattordici famiglie attendono di veder risolto il problema, disposte a farsi carico dei costi della riparazione: ma, al momento, non si trova una ditta in grado di occuparsi dell'intervento. Succede in via Anton Lazzaro Moro, a Udine: il portavoce dei residenti, Cosimo Inglese, racconta il disagio dei nuclei familiari, costretti a scaldarsi con stufe a legna o elettriche e ricorrere a espedienti per avere l'acqua calda e per cucinare. (Video a cura di Christian Seu)

01:39