A fuoco un appartamento, quarantenne finisce in ospedale

MANZANO. Inagibili due piani di un’abitazione. E danni rilevanti al mobilio. E’ il bilancio del rogo che nel tardo pomeriggio di domenica 8 gennaio si è sviluppato al piano terra di un’abitazione su due livelli in via Diaz, a Manzano. In quel momento in casa c’erano almeno due persone: un quarantaduenne, nel tentativo di domare le fiamme, ha respirato molto fumo: con i sintomi classici del principio di intossicazione è stato preso in carico dal personale medico e sanitario di un’ambulanza, che l’ha poi portato per accertamenti all’ospedale di Palmanova. Sul posto anche i carabinieri della stazione della città stellata.

I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra, l'autoscala e l'autobotte della sede centrale di Udine, una squadra della sede centrale di Gorizia e una squadra del distaccamento di Codroipo. L’intervento dei pompieri ha permesso di circoscrivere le fiamme e contenere i danni al piano terra: risultano danneggiati mobili, suppellettili. Sono andati completamente distrutti alcuni materiali destinati alla ristorazione stoccati in uno degli ambienti al piano terra. I vigili del fuoco hanno operato per bonificare le suppellettili incendiate e mettere in sicurezza la cantina e l'intera abitazione, anche con il controllo strumentale dell'aria per scongiurare la presenza di eventuali residui di monossido di carbonio generato dalla combustione. A scopo precauzionale il piano terra e il primo piano sono stati dichiarati inagibili.