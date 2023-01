Auto esce di strada e si rovescia, ferito il conducente

Due persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale accaduto intorno alle 4.30 di domenica 8 gennaio in località La Comina, a Pordenone, lungo via Roveredo.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il conducente della vettura ha perso il controllo e la macchina è finita ruote all'aria. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

La centrale operativa dell'emergenza sanitaria ha inviato tempestivamente sul posto l'equipaggio di un'automedica e l'equipaggio di un'ambulanza, provenienti entrambe da Pordenone.

Ha attivato anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per quanto di competenza. Giunte sul posto, le equipes sanitarie hanno preso in carico il conducente del mezzo e un passeggero che poi sono stati trasportati all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con l'ambulanza con medico a bordo, in codice giallo.

I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti dopo le sette ad Azzano Decimo, in via 25 aprile, per un incidente stradale in cui un'auto ha colpito l'isola di traffico nella mezzeria della carreggiata terminando la propria corsa pochi metri dopo, abbattendo la segnaletica e rilasciando l'olio sulla sede stradale.

Incolume il conducente, l'unico coinvolto nell'impatto. I pompieri hanno chiuso temporaneamente la strada, deviando il traffico verso le vie laterali, per consentire il ripristino.