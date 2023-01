L’identità e il Friuli al quadrivio

Il concetto di identità friulana è insito nei giovani? O la spinta si sta esaurendo con le generazioni che hanno accompagnato la rinascita e la modernizzazione dopo il terremoto?

Dalla denatalità al lavoro all’ambiente passando per la sanità: dove va il Friuli? Quali sono le questioni aperte e urgenti da affrontare? I professori Paolo Ermano e Andrea Zannini hanno lanciato una riflessione-provocazione che ha trovato l’agorà sulle pagine del Messaggero Veneto.

I punti di vista sono tanti e diversificati, alcuni condivisibili altri meno, come il modo di girare la testa e guardare all’indietro per indicare con romanticismo e nostalgia gli anni che furono della Piccola patria.

Il modello Friuli va incardinato in quel contesto storico, politico, socio-economico e culturale.

I “mali” moderni non c’erano: non si parlava di decrescita della popolazione, le aziende si espandevano. L’attenzione per l’ambiente era assai sbiadita, questo sì.

Come scrivono Ermano e Zannini non possiamo prescindere da un ragionamento complessivo perpetuando schemi del passato. Le sfide della modernità ci portano inevitabilmente a tener conto del calo demografico.

Come si affronta? Con il sostegno alle famiglie – diventato materia elettorale – ma anche non chiudendo gli occhi di fronte ai flussi migratori.

Che fare? Salvare l’identità friulana o fingere che non sia mai esistita cancellando quel che resta?, ha scritto Walter Tomada. Vincenzo Martines ha dato la suggestione di un Friuli al bivio.

Direi che è a un quadrivio: guardare al passato; arroccarsi nell’anacronistico “fasìn di bessôi” rischiando di rimanere inghiottiti da un sistema più ampio; crogiolarsi; aspirare a un futuro dinamico e di sfide anche rischiose preservando le nostre prerogative e difendendo il passato consapevoli che è una pagina della storia di questa terra e non un’agenda per il domani.