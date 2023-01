Udine, proprietari in ferie e ladri in azione in una casa e in un’azienda

Due furti sono stati denunciati a Udine. I ladri hanno preso di mira un appartamento in via Manzini e anche la sede di una ditta in Largo dei Cappuccini.

I proprietari dell'appartamento, rientrati dalle ferie nella tarda serata di sabato 7 gennaio, hanno trovato un infisso forzato.

Sono stati portati via dai malviventi alcuni soprammobili in argento. In casa non c'era denaro contante. Il furto sarebbe stato messo a segno tra il 30 dicembre e il 7 gennaio, quando i proprietari erano assenti. Il danno è ancora da quantificare.

Dalla sede della ditta sono spariti, invece, circa 50 euro in contanti. Anche in questo caso il colpo è stato messo a segno tra il 30 dicembre e il 7 gennaio e il modus operandi è il medesimo.

Non è escluso che ad agire possano essere state le stesse persone considerato che la sede della ditta si trova a poca distanza dall'appartamento.

Sul posto, per effettuare un sopralluogo, è intervenuta la polizia, che sta svolgendo indagini anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.