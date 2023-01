Il maltempo provoca la caduta di alberi e di un masso

Il maltempo, lunedì 9 gennaio, ha reso necessario l’intervento dei volontari delle squadre comunali di Protezione civile nei territori di Attimis e Tarcento. Ad Attimis la Protezione civile è intervenuta per la caduta di un masso all’altezza di località Pecol. Nessuna persona è rimasta ferita.

A Tarcento, i volontari della Protezione civile sono intervenuti nella zona di Sedilis per il taglio e la rimozione di alberi caduti lungo la viabilità pubblica in via Bernadia e in via Zatrepi. Hanno monitorato poi le aree vicine per verificare l’eventuale presenza di altre situazioni di criticità. —