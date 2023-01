Fontanini e il 2023: "Promesse mantenute e diminuito il debito, chiedo la fiducia agli udinesi"

Quello appena concluso «non è stato un anno terribile, il 2021 è stato peggio. Nel 2022, anche sotto l’aspetto dell’ecnomia, le cose sono andate abbastanza bene, perchè c’è stato un aumento dell’export, anche qui in città, e si è respirato un certo ottimismo, quella sensazione di uscire un po’ da questa benedetta pandemia». Il primo discorso dell’anno del sindaco di Udine, Pietro Fontanini, non può non toccare il caro bollette che ha sgonfiato le tasche degli italiani e dei friulani nel finale di 2022. «E’stata una cosa molto strana. D’accordo che è scoppiata la guerra, però questi aumenti così alti, così inattesi, hanno creato qualche problema. Il Comune di Udine ha dovuto fare uno sforzo molto grosso per coprire questi costi, quasi raddoppiati, utilizzando gran parte dell’avanzo di amministrazione per coprirli, però ce l’abbiamo fatta, sono abbastanza ottimista. Ora stiamo andando in una situazione in cui le bollette dovrebbero calare e quindi si dovrebbe tornare un po’, tra virgolette, verso una certa normalità». Su quello che si attende dal 2023, infine, Fontanini pensa positivo: «L’economia regge, penso che l’Italia e anche il nostro Friuli abbiano tutto per fare buoni numeri. E poi si torna a votare, vero: io e la mia squadra ci ripresentiamo con fiducia agli elettori perchè pensiamo di aver mantenuto non solo le promesse del programma ma anche, e soprattutto, di essere risuciti a diminuire il debito pubblico del Comune e non aver chiesto più soldi ai nostri cittadini per fare le tante opere pubbliche che abbiamo realizzato».

02:49