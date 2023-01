Un centinaio tra asini e puledri al santuario di San Vito al Tagliamento

Un centinaio di fedeli inaspettati, e a quattro zampe, hanno fatto visita, nella mattinata di lunedì 9 gennaio, al Santuario di Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. Più precisamente erano 101 gli esemplari di asini adulti e puledri in transumanza da Feltre (Belluno), fuggiti nella notte dal loro recinto in via Garibaldi: si sono riversati per le strade del paese fino a raggiungere il santuario, dove sono stati radunati per poi essere riportati nel loro ritrovo.

