Finto carabiniere telefona a un’anziana: «Prepari 10 mila euro». Lei non ci casca e sporge denuncia

VENZONE. «Qui i carabinieri di Venzone: è lei la signora Maria?». La signora Maria (il nome è di fantasia), 77 anni, ha capito subito che qualcosa non tornava, quando nel pomeriggio di lunedì 9 gennaio ha risposto al telefono di casa. Dall’altra parte del filo un sedicente militare, che invitava l’anziana a preparare contanti e «pure i gioielli, se ne ha», per arrivare a un valore complessivo di 10 mila euro, necessari a dire del finto carabiniere per riparare chissà quale danno combinato da chissà quale parente. La donna ha lasciato parlare l’interlocutore, ha preso nota delle richieste e poi, capito che si trattava di un tentativo di truffa, riagganciato la cornetta. Ma non ha lasciato correre: uno dei tanti, troppi tentativi di raggiro ai danni di persone vulnerabili che si susseguono da settimane anche in Friuli diventa notizia perché la donna ha deciso di presentarsi ai carabinieri (quelli veri) della stazione di Venzone, denunciando quanto accaduto.

Nell’ultimo periodo in regione si sono moltiplicati i casi di truffe, perlopiù tentate, con i soggetti colpiti sempre scelti accuratamente tra anziani e persone più facilmente turlupinabili. Il canovaccio della chiamata è sempre simile: l’interlocutore, spacciandosi per membro delle forze dell’ordini o avvocato, riferisce al telefono di un fantomatico incidente in cui è rimasto coinvolto un parente (spesso un figlio o un nipote), chiedendo in cambio soldi per agevolare le pratiche.