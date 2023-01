Udinese, i conti non tornano in difesa

«Dobbiamo fare più gol per le occasioni che creiamo e stare più attenti». Lo stesso Andrea Sottil ha fatto comprendere, già a caldo, dopo aver incassato la sconfitta contro la Juve, che il problema è legato a un duplice aspetto.

Se l’Udinese non vince dallo scorso 3 ottobre – in mezzo nove giornate di campionato – è colpa di una squadra che non sfrutta a dovere tutte le occasioni da gol (o le sottovaluta con giocate allegre in rifinitura), ma anche di una difesa che non ha saputo fare un vero salto di qualità.

Il dato che conferma questa analisi è numerico. Nei primi 17 turni della serie A, la squadra di Sottil è andata sotto nel punteggio 11 volte. Un’enormità, considerando che tre altre volte la partita si è conclusa sullo 0-0 (con Salernitana, Lazio e Cremonese) e che quindi sono solo tre i vantaggi stagionali dei bianconeri, contro Milan, Fiorentina e Roma, partite che hanno portato 6 punti in classifica, considerando nel turno d’esordio a San Siro poi i campioni d’Italia in carica riuscirono a ribaltare il risultato.

Una cosa che è riuscita bene anche all’Udinese tra agosto e l’inizio di ottobre, quando la squadra è riuscita a rimontare e a far girare la sfida contro Monza, Sassuolo, Inter e Verona per 12 degli attuali 25 punti in graduatoria. Nelle successive nove giornate, per una serie ancora aperta – ahinoi – l’Udinese ha raccolto solo 6 punti andando sempre sotto nel punteggio tranne in due dei tre pareggi senza reti già citati (con Lazio e Cremonese).

In svantaggio con Torino, Napoli e Juventus (tre ko), in svantaggio con Atalanta, Lecce, Spezia ed Empoli, gare poi raddrizzate con quattro “X”. Insomma, al di là degli autori delle dormite (tra le quali si distingue comunque il placido Ebosse), in difesa i conti non tornano.

Forse anche per questo le ultime voci di mercato riguardano dei difensori. E non esattamente dei teen-agers. Per rimpiazzare numericamente Bram Nuytinck, finito alla Samp, Gino Pozzo sta cercando un centrale comunitario, come lo scozzese Ryan Porteous, 23 anni dell’Hibernian, club che però non sembra volersi accontentare di mezzo milione di euro di risarcimento, nonostante il proprio giocatore abbia un contratto in scadenza a giugno, quando potrebbe svincolarsi a zero e, magari, interessare ai “parenti” del Watford. Watford che ha già beneficiato del prestito del brasiliano Matheus Martins, attaccante prelevato dal Fluminense e tesserato dall’Udinese che in questo modo ha impiegato il suo ultimo “spot” per gli extracomunitari (al massimo due a stagione).

Così il difensore adesso deve arrivare dalla Ue, o avere un doppio passaporto in tasca, come Facundo Garces, argentino del Colon, 23enne pure lui, centrale di piede destro assistito dal colosso Wasserman, la stessa agenzia di Nuytinck e di Ismaila Sarr, il big del Watford con il quale Pozzo sta fecendo i conti per la poca voglia di giocare nella B inglese.