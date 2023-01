Investito e ucciso sui binari a San Donà, treni per il Fvg in forte ritardo

La circolazione ferroviaria sospesa per diverso tempo tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza a causa dell’investimento mortale di una persona da parte di un treno. Pesanti le ripercussioni anche sulla Venezia-Trieste e sugli orari dei treni in ingresso in Fvg.

Lo ha reso noto Trenitalia. Il fatto è accaduto attorno alle 20.30 di giovedì 12 gennaio. In particolare sono rimasti bloccati sul regionale Venezia-Portogruaro più di 200 passeggeri.

Il treno è rimasto fermo da quasi un’ora a Quarto d’Altino. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali hanno registrato ritardi anche di 30 minuti. Alcuni convogli viaggiano con riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato.