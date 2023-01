Università

Apre casa Burghart a Udine, gli studenti: "Bella, utile e sicura"

Il direttore di Ardis Pierpaolo Olla: "Ci sarà spazio anche per i dottorandi e stiamo ultimando una convenzione per i docenti, come peraltro già fatto a Trieste. Tra i valori aggiunti della struttura, ci sono la presenza di garage e cantine, oltre al cortile attrezzato dove ci saranno ricariche per biciclette e monopattini elettrici" (Video di Alessandro Cesare)

03:35