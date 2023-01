Gli studenti protestano con i cartelli. Il sindaco: bene, un confronto serve

Il vademecum per prevenire la violenza di genere distribuito dal Comune di Cividale, giovedì, nelle scuole superiori cittadine «non è ritirabile, essendo ormai stato consegnato agli allievi», ma la “rivolta” studentesca contro alcune frasi contenute nell’opuscolo «non sarà sottovalutata, rappresentando un segnale importante».

Il sindaco della città ducale, Daniela Bernardi, non si dissocia dall’iniziativa – promossa insieme alla Regione – ma accetta la posizione di dissenso manifestata da allievi e forze di minoranza e apre al confronto: «L’accesa discussione generata dall’episodio – commenta infatti la prima cittadina – non è un male, anzi.

Dimostra probabilmente che è giunto il tempo di avviare un serio confronto fra amministrazioni pubbliche e nuove generazioni, per definire delle “linee guida” che possano essere condivise dai giovani e risultare utili: perché se ai ragazzi quello che è scritto nel testo appare anacronistico e offensivo, è altresì innegabile l’escalation dei casi di violenza ed è dunque dovere delle istituzioni fare tutto il possibile per arginare il fenomeno».

Il volantino, osserva poi, contiene «semplici suggerimenti dettati dal buon senso»: «Leggendo il testo in maniera lineare e consequenziale – osserva Bernardi – ce ne si rende conto. Se invece ci si limita ad estrapolare alcune frasi, il messaggio cambia profondamente. Nessuno mette in discussione la libertà del singolo di abbigliarsi e muoversi come meglio crede.

Resta il dato di fatto che la società, purtroppo, non è sempre quella che auspichiamo e il mondo non è privo di rischi: ecco allora che qualche accortezza può aiutare a prevenire situazioni problematiche o addirittura drammatiche.

Dire questo non significa affatto giustificare gli aggressori, che restano gli unici responsabili dei soprusi; significa semplicemente indicare alcuni strumenti che consentano alle potenziali vittime di difendersi, mentre continua – e questo è un imperativo – la lotta per la diffusione di una cultura del rispetto.

A questo impegno bisogna dedicarsi con tenacia e costanza, pur nella consapevolezza che i cambiamenti culturali, ahimè, non si generano dall’oggi al domani, richiedendo spesso tempi molto lunghi.

Diamoci dunque tutti da fare per favorirli, ma nel frattempo prestiamo la necessaria attenzione e cerchiamo di difenderci con qualche accorgimento che risponde, banalmente, alla logica della prudenza e dell’assennatezza».

Quanto ai pamphlet in circolazione, «chi non li condivide è libero di buttarli nelle immondizie», chiosa Bernardi, ribandendo infine quanto già espresso dall’assessore alle politiche sociali Catia Brinis: «L’opuscolo non è al suo “debutto”: negli anni scorsi era avvenuta un’analoga distribuzione nelle scuole, senza però che nessuno sollevasse obiezioni».