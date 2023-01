Fine settimana con temperature in picchiata, da domenica torna la neve in Friuli: le previsioni

Tempo in peggioramento sul Nord Italia con piogge e neve in arrivo anche in Friuli. Secondo le previsioni nel finesettimana arriverà il freddo con temporali e calo termico diffuso.

La giornata di domenica sarà caratterizzata da molte nubi sul nord Italia con precipitazioni che si estenderanno da ovest verso est, interessando tutte le regioni nel corso della giornata

Le previsioni per il Friuli

Temperature in discesa in regione. Secondo le previsioni dell’Osmer Fvg, infatti, già da sabato 14 gennaio la colonnina di mercurio punterà verso il basso. Ma la neve si farà attendere ancora un giorno. Domenica 15 sono previste, a partire dal pomeriggio, le prime piogge deboli a partire da est, poi le precipitazioni tenderanno a intensificarsi e a essere più diffuse, con neve moderata in montagna sopra i 600-700 metri nelle aree interne e 800-1000 m sulle Prealpi.

Da lunedì, poi, precipitazioni diffuse, in genere abbondanti, anche intense ai confini con la Slovenia. Quota neve in calo anche fino a 500 metri, con nevicate abbondanti in montagna e non escluse anche sul Carso. Possibile fase di tempo migliore nelle ore centrali, dalla sera nuovo peggioramento. Sulla costa soffierà vento da sud o sud-ovest moderato nella notte, tra mattino e primo pomeriggio Bora sostenuta, e non è esclusa la possibilità di acqua alta e mareggiate.



Le previsioni in Italia

Svolta invernale a partire da lunedì 16 gennaio, secondo le previsioni meteo. Nel corso della prossima settimana assisteremo a un radicale cambiamento di scenario.

Sull'Europa infatti affluiranno in modo massiccio correnti di matrice polare-marittima, che andranno ad alimentare numerosi vortici freddi responsabili di nevicate a quote basse se non in pianura sugli stati centro-settentrionali, venti a tratti forti e deciso calo delle temperature. L'aria artica, pur parzialmente smorzata, raggiungerà progressivamente anche l'Italia aprendo ad una fase instabile a tratti perturbata, con frequenti precipitazioni e clima via via più freddo a partire dal nord e gradualmente anche al centro e infine al sud. Non mancheranno così rovesci, temporali, grandinate e soprattutto neve, talora anche a quote molto basse, con maggiore coinvolgimento probabilmente del centrosud e del nordest,