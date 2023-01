Adunata degli alpini 2023, costituito il comitato d’onore

Udine si prepara a riabbracciare gli alpini dopo 27 anni e ieri la giunta ha approvato l’atto costitutivo del “Comitato d’onore per l’adunata nazionale degli alpini 2023”. L’evento, che potrebbe richiamare nel capoluogo friulano più di 500 mila persone come avvenuto già nel 1996, prenderà il via giovedì 11 maggio per concludersi domenica 14 con la grande sfilata per le vie del centro.

L’organismo avrà il compito di «definire, indirizzare e approvare il programma dell’adunata; tenere i rapporti istituzionali e concludere accordi con gli organismi pubblici per promuovere e favorire la realizzazione della stessa il tutto secondo i più rigorosi criteri di trasparenza e correttezza anche contabile; tutelare l’immagine dell’adunata e i valori morali ai quali è associata, essendo la prioritaria manifestazione dell’Associazione nazionale alpini, fondata sulla solidarietà, fratellanza, impegno sociale e rispetto delle istituzioni».

Del comitato faranno parte il presidente nazionale dell’Ana Sebastiano Favero, il presidente della sezione di Udine Dante Soravito de Franceschi, il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga e il sindaco del Comune di Udine, Pietro Fontanini.

Il percorso

La sfilata partirà da piazzale Diacono e proseguirà poi su viale San Daniele. Raggiunto piazzale Osoppo il corteo procederà verso piazza Primo maggio dove saranno allestite le tribune svoltando poi verso via Aquileia per raggiungere l’antica porta di accesso alla città dove ci sarà lo scioglimento.

«Al corteo si sfilerà in file di nove e quindi abbiamo cercato di garantire sempre una larghezza di 8,5 metri – spiega il vicesindaco Loris Michelini che ha illustrato la delibera per l’approvazione del comitato in giunta –. Il fatto di dover sostenere gli striscioni comporta delle difficoltà logistiche per cui saremo costretti a rimuovere temporaneamente dei pali della luce, della segnaletica e forse anche dei semafori, in particolare all’ingresso di via Della Vittoria, di fronte a via Manin e nella curva che da piazza Patriarcato porta in via Piave. Ci sarà anche la necessità di coprire le aiuole con un materiale speciale per evitare che vengano rovinate».

Alberghi esauriti

Nei giorni dell’adunata tutti gli alberghi sono praticamente esauriti non solo in città, ma anche nell’hinterland. Anche perché quello di Udine sarà il primo appuntamento senza restrizioni legate all’emergenza sanitaria.

L’Ana ha coinvolto tutti i gruppi della provincia e in particolare quelli che hanno nella loro zona di competenza aree sportive dotate di servizi igienici in modo tale da poter ospitare le penne nere che arriveranno da tutta Italia.