Chiosco in fiamme a Varmo, vigili del fuoco al lavoro per ore

Nella serata di venerdì 13 gennaio, poco prima delle 23, i vigili del fuoco del comando provinciale di Udine hanno operato con le squadre dei distaccamenti di Codroipo e Latisana, supportate dall'autobotte giunta dalla sede centrale di Udine, per l'incendio di un chiosco in legno all'esterno di un'attività commerciale di ristorazione a Varmo, lungo la Ferrata.

Le cause dell'incendio, che non ha coinvolto persone, sono in fase di accertamento. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono proseguite per diverse ore.