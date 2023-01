Colpito da un tronco durante il taglio, boscaiolo ferito

Un uomo di 55 anni è stato soccorso nel primo pomeriggio di sabato 14 gennaio in una zona boscosa di Montereale Valcellina dopo essere stato colpito alla testa accidentalmente da un tronco mentre tagliava alberi.

A dare l'allarme, telefonando al numero unico di emergenza 112, sono state le persone che si trovavano con lui in quel momento. Sul posto è stato inviato l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Maniago, oltre all'elisoccorso. Le equipes sanitarie hanno preso in carico l'uomo che poi è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo per un trauma cranico e un trauma al collo.