Ladri in casa trovano la chiave della cassaforte e rubano il contenuto per 16 mila euro

Furto da oltre 16 mila euro a casa di una donna di 46 anni residente a Casali Lonzano, nel comune di Premariacco. È successo nella mattinata di giovedì, tra le 7.30 e le 14.30. È stata la stessa donna, rientrata a casa, a dare l'allarme e a denunciare, nella mattinata di venerdì 13 gennaio, l'accaduto ai carabinieri. I malviventi sono riusciti a introdursi all'interno dell'abitazione dopo aver forzato una finestra.

Hanno messo a soqquadro tutte le stanze e frugato dappertutto. Con la copia di una chiave trovata in casa è stata anche aperta e asportata una cassaforte. Una volta messo a segno il colpo i banditi sono fuggiti senza lasciare alcuna traccia. Il bottino è piuttosto ingente e supera, come detto, i 16 mila euro. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

Le forze dell'ordine invitano i cittadini a segnalare sempre persone o automobili sospette che si aggirano sul territorio.