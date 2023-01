La ricerca

Studio Cgia di Mestre: crescono le spese “obbligate” delle famiglie. Il 60% degli esborsi per cibo, trasporti, casa

A fronte di una spesa mensile media pari a 2.016 euro, 1.202 sono stati impegnati dagli acquisti obbligati: 265 euro per benzina-gasolio e spese su mezzi pubblici; 425 per la manutenzione della casa e per le bollette di luce-gas-spese condominiali; 511 euro per il cibo e le bevande analcoliche

Redazione web